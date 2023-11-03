بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه نتنياهو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة الجزيرة القطرية، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، شارك في اجتماع مشترك لمجلس الحرب «الإسرائيلي»، بعد لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

ووصل بلينكن، صباح الجمعة، إلى «تل أبيب» حيث يعتزم الضغط على «إسرائيل» بصورة خاصة لـ«ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، حسب ما أورد صحفي في الوكالة الفرنسية يرافقه.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن وعشرين، ما خلف أكثر من 9 آلاف «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.