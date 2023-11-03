  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه نتنياهو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 12:47 مساء
بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه نتنياهو
نتنياهو مع بلينكن. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت قناة الجزيرة القطرية، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، شارك في اجتماع مشترك لمجلس الحرب «الإسرائيلي»، بعد لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

ووصل بلينكن، صباح الجمعة، إلى «تل أبيب» حيث يعتزم الضغط على «إسرائيل» بصورة خاصة لـ«ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، حسب ما أورد صحفي في الوكالة الفرنسية  يرافقه.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن وعشرين، ما خلف أكثر من 9 آلاف «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يصل «إسرائيل»
بلينكن يصل «إسرائيل»
إردوغان: لا يوجد مصطلح يشرح الوحشية التي تحدث في غزة
إردوغان: لا يوجد مصطلح يشرح الوحشية التي تحدث في غزة
فرنسا تندد بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة» في قطاع غزة
فرنسا تندد بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة» في قطاع غزة
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب ...
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
الأمم المتحدة «قلقة جدا» لنقل عمال فلسطينيين من «إسرائيل» إلى قطاع غزة
الأمم المتحدة «قلقة جدا» لنقل عمال فلسطينيين من «إسرائيل» ......
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا ......
بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه نتنياهو
بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه ......
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة...
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب ......
المزيد