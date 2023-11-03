الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، آلاف العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة في ظل عدوان متواصل منذ نحو شهر على القطاع المحاصر، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني.

وقال مدير هيئة المعابر في غزة، هشام عدوان، لوكالة «فرانس برس»، «أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب».

وبحسب سلطات الاحتلال، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصريحات عمل في كيان الاحتلال الإسرائيلي عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر الحالي، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، وبدء الاحتلال عدوانا متواصلا على القطاع خلف أكثر من 9 آلاف «شهيد» حتى الآن، أغلبهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

عمال غزيَّون يسجدون شكراً بعد وصولهم إلى القطاع. 3 نوفمبر 2023. (شبكة قدس)

عمال غزيَّون يسجدون شكراً بعد وصولهم إلى القطاع. 3 نوفمبر 2023. (شبكة قدس)