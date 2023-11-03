سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت صحيفة «هآرتس»، في تقرير لها، ثلاثة سيناريوهات لخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، الأقوى بينها ما وصفته بـ«سيناريو هرمجدون »، وهي إشارة إلى معركة نهاية العالم.

ورجحت صحيفة «هآرتس»، في التقرير، أن يتجاوز عدد المشاهدين لخطاب أمين عام حزب الله المرتقب، عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم».

وكتب حاييم ليفنسون في صحيفة «هآرتس»، أن «إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ولا أبالغ إن قلت العالم على مفترق طرق شائك وبالغ التعقيد والآتي مفتوح على جميع الحسابات.. وقد يكون في خطاب نصر الله المفتاح لفك شفرة خريطة ما هو آت».

- استعدادات وترقب واسع لخطاب حسن نصر الله غدا

وبحسب ليفنسون، فإن السيناريو الأول أن «يكون خطابه موجها بالعموميات بوصف مجريات الميدان السياسية والعسكرية على الجبهة الجنوبية والشمالية، والتأكيد أن النصر سيكون لأهل غزة.. وهذا السيناريو مستبعد جدا لحجم الدمار والقتلى في القطاع وسيخسر الحزب من مصداقيته».

بينما السيناريو الثاني، وفق المحلل الإسرائيلي، أن «يكون الخطاب ذا سقف عال.. ويضع فيه نصر الله خطوطا حمراء إن تجاوزتها إسرائيل سيقوم الحزب بالاشتراك أو توسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير»، مضيفا «أعتقد أن هذا التهديد سيكون موجها ليس فقط لإسرائيل لكن لأميركا أيضا وبشكل واضح.. وهذا هو السيناريو هو الأقرب أن يحدث».

«قلق وتخبط شديدان»

وتابع أن السيناريو الثالث هو «سيناريو هرمجدون.. وهو أن يعلن نصر الله في الدقائق الأولى من خطابه أن الصواريخ الآن في طريقها إلى تل أبيب، وأن قوات الرضوان قد أصبحت في الجليل»، قائلا «مع أن هذا السيناريو غير مرجح إلا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تحسب لهذا السيناريو ألف حساب منذ إعلان توقيت الخطاب».

وأضاف أن «هناك قلقا وتخبطا شديدين» لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وردت له توصيات من قادة الأجهزة الأمنية مفادها «إعلان انتهاء العمليات العسكرية» قبل الخطاب.

وتابع الكاتب الإسرائيلي «بين قيادة سياسية منتهية الصلاحية وجيش غير مستعد للقتال وانقسام داخلي عميق، تواجه إسرائيل اليوم أسوأ كابوس لها منذ تاريخ تأسيسها، وشئنا أم أبينا نحن بانتظار ما سيقوله رجل واحد يوم الجمعة».