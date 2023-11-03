  • Alwasat News
Atwasat

سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 11:37 صباحا
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب
الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية حسن نصر الله. (الإنترنت)
alwasat radio

رصدت صحيفة «هآرتس»، في تقرير لها، ثلاثة سيناريوهات لخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، الأقوى بينها ما وصفته بـ«سيناريو هرمجدون »، وهي إشارة إلى معركة نهاية العالم.

ورجحت صحيفة «هآرتس»، في التقرير، أن يتجاوز عدد المشاهدين لخطاب أمين عام حزب الله المرتقب، عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم».

وكتب حاييم ليفنسون في صحيفة «هآرتس»، أن «إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ولا أبالغ إن قلت العالم على مفترق طرق شائك وبالغ التعقيد والآتي مفتوح على جميع الحسابات.. وقد يكون في خطاب نصر الله المفتاح لفك شفرة خريطة ما هو آت».

- استعدادات وترقب واسع لخطاب حسن نصر الله غدا

وبحسب ليفنسون، فإن السيناريو الأول أن «يكون خطابه موجها بالعموميات بوصف مجريات الميدان السياسية والعسكرية على الجبهة الجنوبية والشمالية، والتأكيد أن النصر سيكون لأهل غزة.. وهذا السيناريو مستبعد جدا لحجم الدمار والقتلى في القطاع وسيخسر الحزب من مصداقيته».

بينما السيناريو الثاني، وفق المحلل الإسرائيلي، أن «يكون الخطاب ذا سقف عال.. ويضع فيه نصر الله خطوطا حمراء إن تجاوزتها إسرائيل سيقوم الحزب بالاشتراك أو توسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير»، مضيفا «أعتقد أن هذا التهديد سيكون موجها ليس فقط لإسرائيل لكن لأميركا أيضا وبشكل واضح.. وهذا هو السيناريو هو الأقرب أن يحدث».

«قلق وتخبط شديدان»
وتابع أن السيناريو الثالث هو «سيناريو هرمجدون.. وهو أن يعلن نصر الله في الدقائق الأولى من خطابه أن الصواريخ الآن في طريقها إلى تل أبيب، وأن قوات الرضوان قد أصبحت في الجليل»، قائلا «مع أن هذا السيناريو غير مرجح إلا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تحسب لهذا السيناريو ألف حساب منذ إعلان توقيت الخطاب».

وأضاف أن «هناك قلقا وتخبطا شديدين» لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وردت له توصيات من قادة الأجهزة الأمنية مفادها «إعلان انتهاء العمليات العسكرية» قبل الخطاب.

وتابع الكاتب الإسرائيلي «بين قيادة سياسية منتهية الصلاحية وجيش غير مستعد للقتال وانقسام داخلي عميق، تواجه إسرائيل اليوم أسوأ كابوس لها منذ تاريخ تأسيسها، وشئنا أم أبينا نحن بانتظار ما سيقوله رجل واحد يوم الجمعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يصل «إسرائيل»
بلينكن يصل «إسرائيل»
إردوغان: لا يوجد مصطلح يشرح الوحشية التي تحدث في غزة
إردوغان: لا يوجد مصطلح يشرح الوحشية التي تحدث في غزة
فرنسا تندد بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة» في قطاع غزة
فرنسا تندد بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة» في قطاع غزة
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب ...
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
الأمم المتحدة «قلقة جدا» لنقل عمال فلسطينيين من «إسرائيل» إلى قطاع غزة
الأمم المتحدة «قلقة جدا» لنقل عمال فلسطينيين من «إسرائيل» ......
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا ......
بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه نتنياهو
بلينكن يشارك في اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي» بعد لقائه ......
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة...
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب «نصرالله» المرتقب
سيناريو «هرمجدون» الأقوى.. «هآرتس» تطرح 3 سيناريوهات لخطاب ......
المزيد