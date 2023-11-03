فرنسا تندد بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة» في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت فرنسا بـ«الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية» في غزة، على ما أفاد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الجمعة بعد مجازر إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

وقال فيران في إعلان تلقته وكالة «فرانس برس»، إن «فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين»، بعدما دان «بشدة» في تصريح سابق لقناة «بي إف إم تي في»، «قصف جباليا» حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا، الثلاثاء الماضي، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية ضحاياها بأكثر من 400 شهيد وجريح فيما لا يزال ضحايا تحت الأنقاض. وأقر جيش الاحتلال «بشن غارة جوية على مخيم جباليا».

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الأربعاء، بـ«استشهاد» عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا أيضا.