إردوغان: لا يوجد مصطلح يشرح الوحشية التي تحدث في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن إنهاء الحرب في غزة «مهم بالنسبة لنا جميعاً»، مضيفا «علينا لعب دور الوسيط من أجل إنهائها».

وتابع إردوغان، خلال مؤتمر في أستانا، أن «هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة، ولا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك»، حسبما نقل عنه تلفزيون «تي آر تي» التركي.

الأولوية لوقف إطلاق النار

وتابع أن الأولوية الآن في الحرب الدائرة بقطاع غزة هي لوقف إطلاق النار تماماً.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن أكثر من 9 آلاف «شهيد»، ونحو 32 ألف مصاب على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.