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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدرسة غرب غزة إلى 27 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 06:28 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدرسة غرب غزة إلى 27 شهيدًا
مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل 27 شهيدًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إنهم انتشلوا 27 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى إثر استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت وكالة «فرانس برس» إنها لم تتحقق بشكل مستقل من عدد القتلى، كما لم يتسن لها الحصول على تعليق فوري من المنظمة الأممية.

إلا أنها نقلت عن لقطات مصورة سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.

وكان مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قال إن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم بعدة صواريخ محيط مدرسة «أبوعاصي» التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم الشاطئ والتي تضم آلاف النازحين؛ ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وخلال زيارة إلى القطاع المحاصر، قال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني: «صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه».

وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السابع من أكتوبر، فيما فرض الاحتلال حصارًا شاملًا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة، واستمرت طائراته بقصف المستشفيات والمدارس موقعة أكثر من 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

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