مصر تستعد لاستقبال وإجلاء 7000 أجنبي من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت التقى بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بالجهود المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، والاستعدادات الرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

واستعرض اللقاء بشكل تفصيلي محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة والترتيبات اللوجستية.

اجتماع مسؤولي وزارة الخارجية المصرية مع السفراء الأجانب بخصوص إجلاء الرعايا الأجانب من غزة، 2 نوفمبر 2023. (وزارة الخارجية)

اجتماع مسؤولي وزارة الخارجية المصرية مع السفراء الأجانب بخصوص إجلاء الرعايا الأجانب من غزة، 2 نوفمبر 2023. (وزارة الخارجية)