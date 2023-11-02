بايدن يدعو إلى وقف موقت للحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف موقت للحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك بعدما واجهه أحد المطالبين بوقف إطلاق النار خلال حملة لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وخلال الحملة، صاح أحد الأشخاص قائلا: «باعتباري حاخاما، أريد منكم الدعوة إلى وقف إطلاق نار الآن» ليرد عليه بايدن «أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة. التوقف يعني إعطاء الوقت لإخراج السجناء»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأوضح البيت الأبيض في بيان لاحق إن بايدن كان يقصد بـ«السجناء» الذين تحتجزهم حركة «حماس» منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

البيت الأبيض يؤيد هدنة إنسانية

وسبق أن أعلن البيت الأبيض تأييده «هدنة إنسانية» للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق الأسرى.

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وألقى بايدن بكل ثقله دعما لتل أبيب، حين زارها الشهر الماضي، لكنه غير رد فعله في الأسابيع الأخيرة مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وفي جلسة استماع بالكونغرس أمس، جرى مقاطعة اثنين من كبار مستشاري بايدن مرارًا وتكرارًا من قبل المتظاهرين الذين يدينون المسؤولين الأميركيين لدعمهم ما أسموه «الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في غزة.