الحوثيون يستهدفون «إسرائيل» بدفعة طائرات مسيَّرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في «إسرائيل».

وأضاف أن الجماعة «مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعمًا ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة»، بحسب «فرانس برس».

- الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

وأمس الثلاثاء، توعّد الحوثيون بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، معلنين شنّ ثلاث عمليات من هذا النوع منذ بدء الاحتلال عدوانه الغاشم على القطاع.