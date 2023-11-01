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المفوض العام للأونروا من غزة: صدمت بحقيقة مطالبة الجميع هنا بالطعام والمياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:29 مساء
المفوض العام للأونروا من غزة: صدمت بحقيقة مطالبة الجميع هنا بالطعام والمياه
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني خلال زيارته غزة. (الإنترنت)
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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فيليب لازاريني، دعم الهيئة الأممية الفلسطينيين في غزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يجريها إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال لازاريني، الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، للصحفيين في غزة: «صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه»، مؤكدا أنه لم يسبق له «على الإطلاق» أن رأى وضعا كهذا في غزة. وأضاف: «ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة.. مع الفلسطينيين هنا في غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح لازاريني: «الاستجابة الإنسانية الحالية ليست كافية على الإطلاق. كما أنها لا تتناسب مع الاحتياجات الهائلة للناس في غزة. نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استجابة إنسانية ذات معنى، لمنع الناس من الموت بسبب الحصار».

وكرر دعوته مرة أخرى لتوصيل الوقود بشكل عاجل، قائلا: «لم يصل الوقود منذ ما يقرب من شهر، وهذا له تأثير مدمر على المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وعملياتنا».

«تهجير قسري» لسكان غزة
وقال لازاريني، الإثنين الماضي، إن ما يحدث حاليا في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ ثلاثة أسابيع هو «تهجير قسري» للسكان. وأضاف مفوض الأونروا، في إفادة أمام مجلس الأمن، الإثنين، أن هناك مليون شخص من سكان غزة نزحوا من الشمال إلى الجنوب في غضون ثلاثة أسابيع.

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وأشار إلى أن حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة «غير مسبوق». وشدد على أن «الوقف الإنساني العاجل لإطلاق النار في غزة بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين». وقال مفوض الأونروا إن «حفنة» الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لا تقارن بحجم ما يحتاجه سكان غزة المحاصرون. كما حذر من أن المنظومة الحالية لدخول المساعدات إلى القطاع ستفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لتدفق واقعي للإمدادات.

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