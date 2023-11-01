الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء أن وزير الخارجية أيمن الصفدي قرر استدعاء سفير المملكة لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورًا» احتجاجًا على «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة».

وقال البيان «قرر وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورًا، تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الوزارة أن السفير لن يعود إلى تل أبيب ما لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع وينهي الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها. وقالت الوزارة أيضًا إن عودة سفير الاحتلال في الأردن الذي غادر قبل أسبوعين في غمرة احتجاجات تتوقف على الشروط نفسها.

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وشدد وزير الخارجية الأردني على أن «الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها».

والسبت الماضي حذر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، من أن شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على قطاع غزة سيؤدي إلى «كارثة إنسانية ذات أبعاد تمتد سنوات». وأكد الصفدي تأن النتيجة ستكون كارثة إنسانية وذات أبعاد تمتد سنوات مقبلة.