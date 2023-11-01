  • Alwasat News
Atwasat

الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:08 مساء
الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة
علم الأردن بالقرب من الحدود بالضفة الغربية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء أن وزير الخارجية أيمن الصفدي قرر استدعاء سفير المملكة لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورًا» احتجاجًا على «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة».

وقال البيان «قرر وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورًا، تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الوزارة أن السفير لن يعود إلى تل أبيب ما لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع وينهي الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها. وقالت الوزارة أيضًا إن عودة سفير الاحتلال في الأردن الذي غادر قبل أسبوعين في غمرة احتجاجات تتوقف على الشروط نفسها.

-  الأردن: شن «إسرائيل» هجوما بريا على غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية تمتد سنوات
- بعد التصويت لصالح مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن «الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها».

والسبت الماضي حذر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، من أن شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على قطاع غزة سيؤدي إلى «كارثة إنسانية ذات أبعاد تمتد سنوات». وأكد الصفدي تأن النتيجة ستكون كارثة إنسانية وذات أبعاد تمتد سنوات مقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة

كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)

دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر
25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه

عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر

شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماس تعلن مقتل 7 أسرى بينهم 3 أجانب في مجزرة جباليا
حماس تعلن مقتل 7 أسرى بينهم 3 أجانب في مجزرة جباليا
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
مجزرة ثانية في جباليا.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على الفالوجا
مجزرة ثانية في جباليا.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على الفالوجا
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة...
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
المزيد
الأمم المتحدة تندد بـ«فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في قطاع غزة
الأمم المتحدة تندد بـ«فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا......
هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى والمعابر
هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى......
الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة
الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» ......
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب ......
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة...
المزيد