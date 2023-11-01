مجزرة ثانية في جباليا.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على الفالوجا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، باستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا.

وأفاد مراسل «وفا» بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا تقدر بالعشرات، مشيرًا إلى وجود مخاوف من استشهاد المزيد في ضوء اكتظاظ المخيم بمئات النازحين.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا، أمس الثلاثاء، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية ضحاياها بأكثر من 400 شهيد وجريح فيما لا يزال ضحايا تحت الأنقاض. وأقر جيش الاحتلال «بشن غارة جوية على مخيم جباليا».