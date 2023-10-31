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الليلة في «تغطية خاصة»: 25 يومًا من العدوان على غزة.. عزل الشمال وإحراق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:44 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: 25 يومًا من العدوان على غزة.. عزل الشمال وإحراق الجنوب
تنويه لحلقة اليوم من تغطية خاصة على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، اليوم الثلاثاء، مجريات الأحداث في قطاع غزة الذي يصمد لليوم الخامس والعشرين على التواصل تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي ارتكب اليوم مجزرة في مخيم جباليا، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح.

وبعدما دفعت سلطات الاحتلال سكان القطاع جنوبًا، بزعم أنها المنطقة الآمنة بالنسبة لهم، لا تزال تنفذ غارات عنيفة تُبيد من خلالها أحياء بالكامل، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلًا، و2187 امرأة.

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وعلى تخوم القطاع تخوض قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس «اشتباكًا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة» في عدة محاور، حيث جرى تدمير 22 آلية تابعة لقوات الاحتلال وقتل الكثير من الجنود، بحسب الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبوعبيدة.

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