محللون: الحرب على غزة قد تستمر لعام وخسائر «إسرائيل» ربع مليار دولار يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الخامس والعشرين على التوالي منذ إعلان حركة «حماس» إطلاق عملية «طوفان الأقصى»، مع توقعات مراقبين ومحللين باستمرار الحرب لفترة قد تصل إلى عام على الأقل، وأن تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتكبد 250 مليون دولار يوميًا تقريبًا.

ومع إعلان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استعداد قواته لعملية برية موسعة في شمال قطاع غزة بهدف «القضاء على حركة حماس والبنية التحتية لها»، يرى مراقبون أنها ستكون العملية العسكرية الأعنف التي تدار في مدينة، وستؤدي إلى خسائر ضخمة بين المدنيين، كما أنها ستستمر لفترة طويلة.

وكشفت جريدة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية أن الحرب في غزة تستنزف الموارد المالية الإسرائيلية، مع تقديرات بأن التكلفة المباشرة للحرب تعادل مليار شيكل يوميًا، أو 246 مليون دولار، ولاتزال تل أبيب تجري تقييمًا للتكلفة غير المباشرة للحرب.

خفض النظرة الائتمانية للاقتصاد الإسرائيلي

ويأتي ذلك فيما أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تخفيض النظرة الائتمانية لـ«إسرائيل» من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند «-إيه إيه».

أرجعت «ستاندرد آند بورز» هذا التغيير إلى التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب، التي من المتوقع أن تؤدي إلى اتساع العجز المالي في إسرائيل. وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد إلى مستويات النمو قبل الحرب بحلول الربع الأول من العام 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، وقد يتفاقم الوضع إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني في الإعلان التالي خلال ستة أشهر. كما أعلنت وكالتي «موديز» و«فيتش» وضع تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل قيد المراجعة.

«ذي إيكونومست»: من الصعب تحقيق أهداف «إسرائيل»

وفي معرض تحليلها للحرب المتستمرة، رأت جريدة «ذي إيكونومست» البريطانية أنه على الأرجح «لن يكون هناك عملية سلام مع استمرار سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة».

ورأت أنه سيكون من الصعب بمكان تحقيق الأهداف الأربعة التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه في غزة، على رأسها القضاء على «حماس»، متوقعة أن يكون المسار لتحقيق تلك الأهداف صعبًا وطويلًا.

وأضافت: «حماس أهانت الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، وعلى تل أبيب إعادة تأسيس الردع. ومع وجود حماس في السلطة، لن تكون هناك عملية سلام، وسيظل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جامدًا».

وتابعت: «الهدف الأخير من الحرب في غزة هو إرساء الأسس لاستئناف العمل من أجل التوصل إلى سلام نهائي. في الوقت الحالي، أصبحت فكرة التوصل إلى ترتيب ما بعد الحرب في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية غير واردة بالنسبة للكثيرين على كلا الجانبين، لكن الاستراتيچيين الإسرائيليين يعتقدون أن هناك حاجة إلى تحقيق السلام الحقيقي وخلق الاستقرار الدائم».

الصحة الفلسطينية: 8525 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

كتائب القسام يشتبكون مع «قوات العدو المتوغلة» في غزة.. والاحتلال: نخوض معارك ضارية

صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

«حماس» لديها دفاعات لا يملكها الجيش الإسرائيلي

وفي تقرير آخر، رأت «إيكونومست» البريطانية أن العملية البرية في قطاع غزة ستكون أكثر دموية من الحرب التي قادها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في مدينة الموصل العراقية.

ولفتت إلى ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال بين قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة ليتخطى ثلاثة آلاف طفل، هو رقم يتخطى عدد القتلى السنوي للأطفال في جميع الحروب في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.

ولفتت الجريدة البريطانية إلى صعوبة إجلاء 1.1 مليون شخص هم سكان شمال غزة، غالبيتهم لا يرغبون في الرحيل خوفًا من عدم تمكنهم من العودة مطلقًا.

وقال الخبير العسكري أموس فوكس: «تقصف إسرائيل أجزاء من جنوب غزة، لا يستطيع السكان الفرار حقًا، ولا يمكن أن يحدث القتال فعليًا في مناطق مفتوحة بعيدًا عن المدن. من المرجح أن تكون العملية البرية في غزة أكثر تكلفة بكثير من أي شيء رأيناه في السنوات القليلة الماضية».

وأضاف: «في بداية الحرب، امتلك الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية بشأن البنية التحتية لحماس في غزة، راكمها على مدار سنوات، لكن كثير من تلك الأهداف دُمرت خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي ستضطر القوات الإسرائيلية للانتقال إلى الاستهداف الديناميكي، أي العثور على أهداف لم تكن معروفة وضربها في وقت قصير نسبيًا، وهو ما يعني مزيد من الخسائر بين المدنيين».

بدورها أشارت «إيكونومست» إلى «تغلغل حركة حماس في مدينة غزة منذ سنوات طويلة، وقيامها ببناء دفاعاتها حول وتحت البنية التحتية، وهو ما مكنها من السيطرة على القطاع في العام 2007، وتلك ميزة لا يملكها الجيش الإسرائيلي».

مقال لسلام فياض بمجلة «فورين أفيرز»

من جانبه، ناقش مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية بقلم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، تصورًا لإرساء السلام في قطاع غزة، متحدثًا عن ضرورة تطبيق بعض الإصلاحات تسمح للسلطة الفلسطينية بحكم القطاع، ومحذرًا من أن العملية البرية في غزة ستؤدي إلى «مذبحة لا مثيل لها»، وستفاقم خطر نشوب صراع إقليمي أوسع، وربما تهدد الحكومات في عدد من البلدان العربية.

وجاء في المقال: «لإرساء السلام، يتعين إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الفصائل الرئيسية والقوى السياسية، بما في ذلك حماس وحركة الجهاد الفلسطينية، وكلتاهما تتمتع بدعم شعبي في غزة، لكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات عملية السلام».

وأضاف: «يتعين أن تتغير عملية السلام جذريًا لمعالجة أسباب فشلها خلال العقود الماضية. وعلى إسرائيل أولًا الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في وجود آمن، كما تنص اتفاقات أوسلو. يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية في تلك الأثناء وضع برنامجً يعكس تسوية مقبولة مع الحفاظ على المسار المؤدي إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض».

وتابع: «تتولى السلطة الفلسطينية، من خلال حكومة توافق عليها منظمة التحرير، السيطرة الكاملة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة خلال فترة انتقالية متعددة السنوات. خلال تلك الفترة، ستكون التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والعمليات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية مدعومة بالتزام متبادل صارم باللاعنف».

«فورين أفيرز»: على نتنياهو الرحيل

وفي مقال آخر، رأت «فورين أفيرز» أن بنيامين نتنياهو غير مناسب على الإطلاق لقيادة الحرب ضد «حماس»، أو لقيادة المساعي صوب سلام دائم، ولهذا على «إسرائيل» منح الأولوية لوضع رؤية سياسية جديدة لتقليل التوترات مع الدول المجاورة، وتفادي توسع دائرة العنف.

كما اتهمت نتنياهو بتعمد إضعاف الجيش الإسرائيلي من خلال التركيز أخيرًا على الإصلاح القضائي، وتجاهل تحذيرات قوية من منتسبين للمؤسسة الأمنية وغيرهم بتداعيات هذا التوجه السلبية على الأمن القومي الإسرائيلي.

ورأت «أن العملية البرية محفوفة بالمخاطر ويجب أن تكون محسوبة بدقة، على أن تضع خطة لليوم التالي في حال حققت أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس. ويتعين على إسرائيل أن تقدم للجانب الفلسطيني أفقًا حقيقيًا للسلام.. خروج حماس من المشهد سيخلق فراغًا سياسيًا في غزة، ولا تملك إسرائيل مصلحة في فرض سيطرتها على القطاع».

وتابعت: «سيكون على إسرائيل تصميم عملية تتولى فيها قوة دولية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن مسؤولية الفترة الانتقالية، واستعادة النظام العام. هذا يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مفاوضات حول حل الدولتين على غرار مبادرة السلام العربية للعام 2002».

الكنيسة الأرثوذكسية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزها الثقافي في غزة

المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

«أسوشيتدبرس»: الحرب على غزة الأكثر دموية ودمارًا

تعد الحرب الأخيرة في غزة هي الأكثر دموية ودمارًا على مدار خمسة حروب شهدها القطاع منذ العام 2007 تقريبا. وبلغ عدد ضحايا الحرب أكثر من ثمانية آلاف و500 قتيل، و20 ألفًا و242 مصابًا، كما نقلت وكالة «أسوشيتدبرس».

وامتدت ألسنة الحرب في غزة لتطال الضفة الغربية كذلك، إذ قُتل 116 شخصًا، وأصيب ألفان آخران على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

وبلغ عدد النازحين من الفلسطينيين في قطاع غزة حوالي 1.4 مليون شخص، فيما نزح 250 ألف شخص على الجانب الإسرائيلي. وتسببت الغارات الإسرائيلية في تدمير أكثر من 27 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة حتى الآن بسبب القصف العنيف والمكثف، خصوصًا في شمال القطاع.