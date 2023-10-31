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شكري يناقش مع المفوض العام لـ«أونروا» إيصال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 05:12 مساء
شكري يناقش مع المفوض العام لـ«أونروا» إيصال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام لقطاع غزة
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، 31 أكتوبر 2023. (الخارجية المصرية)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد  أبوزيد، أن المناقشات بين شكري والمسؤول الأممي تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والكارثة المعيشية التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون
وأكد شكري في هذا الصدد التزام مصر الثابت تجاه بذل جميع الجهود اللازمة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، منوهًا بأن الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي القطاع من قصف وحصار وتهجير قسري تنتهك جميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع أية مبررات يجري الدفع بها.

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وحرص المفوض العام لـ«الأونروا» خلال اللقاء على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، تحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين، وتبادل الطرفان التقييمات حول الوضع الراهن للجهود المصرية، وكذلك بين مصر والأونروا ووكالات الإغاثة والأطراف الدولية، في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكامل وآمن عبر معبر رفح لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لـ«الأونروا»
وفي سياق متصل، أعرب شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في خضم هذه الأزمة لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني، مستنكرًا في الوقت ذاته الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عددًا من المرافق التابعة لوكالة الأونروا، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من الأطقم العاملة منذ بدء الأزمة في انتهاك خطير للوضعية الخاصة للمقرات الأممية، وعلى نحو يقوض من الدور المنوط بها في حماية المدنيين في مثل هذه الظروف الحرجة.

كما أكد شكري حرص مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للأونروا، وكذلك استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل توفير الدعم المالي اللازم حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ووفق تكليفها الأممي. 

وقف إطلاق النار والنأي عن تكرار قطع الاتصالات
ومن جانبه، تناول المفوض العام لوكالة الأونروا الأوضاع المؤسفة داخل مرافق الوكالة في غزة والتي وصلت لأقصى طاقاتها الاستيعابية، وما يحتمه الأمر من ضرورة السماح بدخول المساعدات ووقف إطلاق النار، والنأي عن تكرار قطع الاتصالات داخل القطاع.

واتصالًا بذلك، ثمَّن الدور المهم الذي تضطلع به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وكذا الجهود التي تقوم بها لدعم استدامة خدمات وكالة الأونروا في مناطق عملياتها، مؤكدًا حرص الأونروا على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر للعمل على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة. 

 واتفق الوزير شكري والمسئول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام المقبلة حول التحركات الكفيلة باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة.

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