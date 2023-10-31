صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة الجزيرة القطرية، إن انفجارات كبيرة وقعت في المناطق الشرقية من تل أبيب، بفعل سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن اعتراضات حدثت لبعض الصواريخ فوق تل أبيب، لكن صواريخ أخرى تخطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت أهدافا في المدينة.

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وتستمر المقاومة الفلسطينية في قصف تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين بقطاع غزة، وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، منذ بدء عدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الحالي، والذي خلف أكثر من 8500 «شهيد» حتى الآن، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم.