كتائب القسام يشتبكون مع «قوات العدو المتوغلة» في غزة.. والاحتلال: نخوض معارك ضارية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون «اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة»، ويستهدفون «آليتين»، ما أدى إلى «اشتعال النيران فيهما».

وأكدت الكتائب في بيان اليوم، أن مقاتليها أجهزوا «على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى» في بيت حانون بشمال القطاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يخوض «معارك ضارية» داخل قطاع غزة مع مقاتلي المقاومة من كتائب القسام في قطاع غزة، مع توسيعه عملياته البرية في القطاع.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته «تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة».