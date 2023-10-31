استشهاد مسن وإصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال في طوباس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، «استشهاد» المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية «مستعربون» تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

124 «شهيدا» في الضفة الغربية

وأسفر هذا العدوان عن إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة خطرة، ونقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن صوافطة متأثرا بإصابته.

- 4 «شهداء» في اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية

وبوفاة المسن صوافطة، ترتفع حصيلة «الشهداء» في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 124.