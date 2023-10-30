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الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 05:47 مساء
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
شيخ الأزهر أحمد الطيب. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، حكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون للفلسطينيين، وأن «يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم».

ووجه الأزهر الشريف، في بيان له، التحية للمقاومة الفلسطينية، و«أهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات، وهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية هذه النيران، التي يرسلها عليهم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه، وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة».

وقال الأزهر: «تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بإيمانكم البوارج، وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين»، مطالبا «أبطال المقاومة، أن يستعينوا بالله، وأن يستمدوا قوتهم من القرآن الكريم مذكرهم بقول الله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)».

الأزهر يشجع أحرار العالم
وشجّع الأزهر موقف «كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية، التي تُرتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال والأبرياء».

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ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي. وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلًا و2026 سيدة.

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