منظمة دولية: الاحتلال قتل أطفالا في غزة بما يفوق عددهم في النزاعات الدولية منذ 2019

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت منظمة «أنقذوا الأطفال» حجم القتل الذي طال الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي، مشيرا إلى أن عدد الضحايا من الأطفال في القطاع يفوق عدد من قتلوا في مناطق النزاع في العالم سنويا منذ العام 2019، وفق تغريدة على حسابها بموقع «إكس»

ونشرت المنظمة مقطعا مصورا يظهر مشاهد أطفال وسط الركام والدمار الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية في مدن القطاع، مع عداد رقمي يسرع في إحصاء عدد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين حتى يصل إلى 3195 طفلا خلال ثلاثة أسابيع، ودعت المنظمة إلى وقف إطلاق نار فوري.

أكثر من 8300 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 8306 شهداء، إضافة إلى 20 ألفا و242 مصابا بجراح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي أوضحت أن انتهاكات قوات الاحتلال ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف.

- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8306 «شهداء»

يشار إلى أن منظمة «أنقذوا الأطفال» هي منظمة غير حكومية بريطانية تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، وتُعتبر أول حركة مستقلة تدافع عن الأطفال، إذ تقدم مساعدات إغاثية لهم في مناطق الصراع وتساعد في دعمهم بالبلدان النامية.