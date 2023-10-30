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ألمانيا تدعو الاحتلال إلى «حماية» الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف «المستوطنين المتطرفين»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:24 مساء
ألمانيا تدعو الاحتلال إلى «حماية» الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف «المستوطنين المتطرفين»
الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر. (الإنترنت)
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دعت الحكومة الألمانية الاثنين الاحتلال الإسرائيلي إلى «حماية» الفلسطينيين من «المستوطنين المتطرفين»، و«مساءلة المسؤولين» عن أعمال عنف ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية سبستيان فيشر، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع، إنه «يدين بوضوح أعمال العنف هذه التي أدت إلى مقتل عدة مدنيين فلسطينيين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتزايد تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، من قبل حكومة الاحتلال، فيما تشهد المدن الفلسطينية وقائع هجوم للمتطرفين اليهود والتي أودت بحياة العشرات من الفلسطينيين العزل، الأمر الذي طالما نددت به الحكومة الفلسطينية.

وبدأ مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوم الإثنين الماضي، توزيع مئات قطع السلاح الآلية على المستوطنين، بحسب موقع «0404» العبري.

وأوضح الموقع أن مسؤول مستوطنات شمال الضفة «يوسي داغان»، اشترى 300 بندقية آلية من تبرعات يهود الولايات المتحدة لصالح المستوطنين في صفقة تبلغ قيمتها ملايين الشواكل.

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