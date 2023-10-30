المقاومة تجبر الدبابات الإسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أجبرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عدة آليات إسرائيلية حاولت التقدم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، إنه لا توجد حالياً آليات تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، مؤكدة عدم حدوث أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن «ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات للجيش الإسرائيلي»، مضيفاً أن «حركة المواطنين عادت إلى طبيعتها في الشارع»، بحسب «الشرق».

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إنه «خلافاً لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع».

وأضاف في تصريحات صحفية: «ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».

وتابع «قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد حالياً أي وُجود لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين إلى طبيعتها عليه».