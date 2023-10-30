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4 «شهداء» في اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:08 صباحا
4 «شهداء» في اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية
صورة لـ«الشهداء» الأربعة الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين. (وفا)
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«استُشهد» أربعة فلسطينيين، وأصيب تسعة آخرون، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة..

وشملت قائمة «الشهداء»: أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»..

والليلة الماضية اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تضم أكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين، مدينة جنين ومخيمها، وحاصرت محيط مسـتشفى ابن سينا في المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، فيما هدمت جرافات الاحتلال جزءا من الجدار الخارجي لمستشفى «الشهيد خليل سليمان الحكومي»، قبل أن تقتحم ساحاته الخارجية.

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وقال مراسل «وفا» نقلا عن مصدر أمني، إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، كما استهدفت الطائرات المسيرة عدة مواقع داخل المخيم.

انقطاع التيار الكهربائي عن معظم منازل مخيم جنين
وأشار إلى أن جرافات الاحتلال جرفت عدة شوارع ودمرت البنية التحتية في بعض المواقع بمدينة جنين، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المخيم، وأغلقتها بسواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، كما دمرت عددا من المحلات التجارية على أطراف الشوارع، ودوار القوس عند مدخل المخيم، كذلك دوار الشهداء «الحصان».

وكانت قوات الاحتلال، قد أخلت ثلاث بنايات سكنية على أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما أجبرت عددا من المواطنين في حي الزهراء المحاذي للمخيم على الخروج من منازلهم، واستخدمتهم كدروع بشرية.

وتسببت قوات الاحتلال بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم منازل مخيم جنين وأطرافه، وتعمدت جرافاتها تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، وسحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها.

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