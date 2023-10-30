الاحتلال يقصف محيط مقر «الأونروا» ومستشفى القدس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شنت القوات الإسرائيلية غارة صباح اليوم الإثنين قرب مقر وكالة «الأونروا» في غزة، بالإضافة إلى قصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاع، فضلا عن محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب المدينة.

وقال مدير مستشفى القدس بشار مراد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد مجددا باستهداف المستشفى، بالتزامن مع غارات جوية في محيطه، وفق تصريح لقناة «العربية».

قصف بالفسفور الأبيض

وأكد شهود للقناة استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يؤوي نحو أربعة آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل العشرات، معظمهم أطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خصوصا الأجزاء الشمالية والوسط.

مواجهات بين المقاومة والاحتلال

ويخوض مقاتلو حركة حماس «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في القطاع منذ مساء أمس الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح للحركة في بيان إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.