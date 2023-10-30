حماس تدعو مصر لاتخاذ «موقف حاسم» لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مسؤول رفيع في حركة حماس، الأحد، مصر إلى اتخاذ موقف حاسم لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن وتيرة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في بيان «لا يجوز أن تبقى مصر متفرجًا»، مضيفًا: «نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- السيسي وبايدن يتعهدان بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

وتعاني غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، ما قد يتسبب بحصول مزيدا من الوفيات وفق تحذيرات وكالات إغاثة.

وفي وقت سابق اليوم، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة اعتبارا من يوم الأحد، بحسب بيانين للبيت الأبيض والرئاسة المصرية.