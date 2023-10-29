وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يتبادلان الرؤى حول مسار التهدئة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا شهد «تبادل الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة».

- شكري يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان إنفاذ المساعدات لأهالي غزة

وفي وقت سابق اليوم، بحث شكري مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.

كما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة اعتبارا من يوم الأحد، بحسب بيانين للبيت الأبيض والرئاسة المصرية.