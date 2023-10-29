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فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 07:25 مساء
فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت فرنسا الأحد أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان «تدين فرنسا بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلًا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبالإضافة إلى هجمات المستوطنين، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتلت فجر الأحد 3 فلسطينيين وأصابت آخرين، خلال سلسلة اقتحامات.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 115 شهيدًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو عدد غير مسبوق منذ نهاية الانتفاضة الثانية قبل عشرين عامًا.

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