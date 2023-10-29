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حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 06:23 مساء
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة
سماء غزة تشتعل جراء القصف الإسرائيلي العنيف والكثيف. (الإنترنت)
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب قطاع غزة. 

وقالت الكتائب في بيان «مجاهدونا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة». وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأحد زيادة عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأحد قالت كتائب القسام، إنها استهدفت موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ. وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليغرام»، مساء الأحد: «كتائب القسام تدك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ، لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي جرى استهدافها في محيط الموقع».

استهداف معبر إيرز شمال غرب قطاع غزة
وفي وقت سابق، نفذت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز شمال غرب قطاع غزة. وقالت الكتائب إن «عناصرها أكدوا اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيرز، والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها».

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وأشارت إلى قصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون، معلنة أن عناصرها استهدفوا دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة وأشعلوا النيران فيهما. كما أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة «رعيم» العسكرية برشقة صاروخية. ولفتت إلى قصف تحشدات العدو في كيبوتس «نحال عوز» بعدد من قذائف الهاون.

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