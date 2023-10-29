واشنطن تحث الاحتلال الإسرائيلي على «التمييز» بين عناصر المقاومة والمدنيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حثّت الولايات المتحدة الأحد الاحتلال إسرائيلي على «التمييز» في عملياته العسكرية بين حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة.

وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك سوليفان لشبكة سي إن إن «ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس التي يشكلون أهدافًا عسكرية والمدنيين الذين ليسوا كذلك»، بحسب «فرانس برس».

استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في حماس، ليل السبت- الأحد، استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في غزة منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الجاري. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال، علما بأن آخر حصيلة قد بلغت 7703 شهداء.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيًا مجددًا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

«مستوى لا يطاق من المعاناة الإنسانية»

وقال غوتيريس، خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو «الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة»، مبديًا أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».

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وفي سياق متصل، ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، العالم التحرك لوقف «المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية» في قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش: «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها القطاع المحاصر، معلنة دخول حربها على غزة «مرحلة جديدة».

مصر تكثف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تكثف مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر، وتجري القاهرة أيضا اتصالاتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت مصادر حكومية مصرية لـ«بوابة الوسط»، أن القاهرة تعمل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من قلة المواد الغذائية والإغاثية والطبية، مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي والقصف الوحشي للمدن والمستشفيات ومقرات الإغاثة الأممية.

وأوضحت مصادر إعلامية مصرية أن عشر شاحنات من المساعدات الإنسانية عبرت رفح إلى الجانب الفلسطيني. وذلك بالإضافة 84 شاحنة مساعدات وصلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى الآن، حسب تصريحات المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري هاني الناظر، السبت.