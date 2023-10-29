الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، وأصاب آخرون، خلال سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن جيش الاحتلال قتل 3 فلسطينيين في بلدتي بيت ريما قرب رام الله، وطمون قرب طوباس، وفي مخيم عسكر قرب نابلس، بحسب «الشرق».

عدد غير مسبوق

وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 115، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو عدد غير مسبوق منذ نهاية الانتفاضة الثانية قبل عشرين عاماً.

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أيضا سجلت إصابات فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات في العديد من المناطق، بينهم 10 في بيت ريما، و3 في مخيم جنين.

وهدمت قوات الاحتلال بيت أحد المعتقلين الفلسطينيين في مخيم عسكر.