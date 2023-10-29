  • Alwasat News
Atwasat

نصفهم أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ8000 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 01:34 صباحا
نصفهم أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ8000 شهيد
مواطن من غزة يحمل طفلًا مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أكتوبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت- الأحد، استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في غزة منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس» إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف نصفهم من الأطفال، علمًا بأن آخر حصيلة قد بلغت 7703 شهداء.

إلى ذلك، ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، العالم التحرك لوقف «المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية» في قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش: «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، في وقت كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها القطاع المحاصر معلنة دخول حربها على غزة «مرحلة جديدة»، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات إردوغان بشأن غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات ...
حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق الأسرى
حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق ...
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
المزيد
نصفهم أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ8000 شهيد
نصفهم أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز ......
الصليب الأحمر: على العالم ألا يتسامح مع الوضع «الكارثي» في غزة
الصليب الأحمر: على العالم ألا يتسامح مع الوضع «الكارثي» في ......
شكري يؤكد لنظيريه السعودي والبريطاني ضرورة إقرار هدنة ووقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
شكري يؤكد لنظيريه السعودي والبريطاني ضرورة إقرار هدنة ووقف ......
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة ......
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة...
المزيد