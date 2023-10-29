نصفهم أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ8000 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت- الأحد، استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في غزة منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس» إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف نصفهم من الأطفال، علمًا بأن آخر حصيلة قد بلغت 7703 شهداء.

إلى ذلك، ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، العالم التحرك لوقف «المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية» في قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش: «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، في وقت كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها القطاع المحاصر معلنة دخول حربها على غزة «مرحلة جديدة»، وفق الوكالة الفرنسية.