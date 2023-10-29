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شكري يؤكد لنظيريه السعودي والبريطاني ضرورة إقرار هدنة ووقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 12:20 صباحا
شكري يؤكد لنظيريه السعودي والبريطاني ضرورة إقرار هدنة ووقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
صورة مركبة لوزيرا الخارجية المصري سامح شكري (يسار) ،ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. (الإنترنت)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والبريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، خلال اتصالين هاتفيين التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الخارجية في بيان، إن شكرى تلقى اتصالًا هاتفيًا من الوزير السعودي حيث ناقش «مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة، وضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وأكد شكري لنظيره البريطاني «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وضرورة إزالة العوائق - والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها - أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الثالثة».

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مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على غزة
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مصر من «المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة»، التي ستنجم عن الهجوم الإسرائيلي البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

وأعربت القاهرة عن قلقها البالغ من «التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية»، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، وهو ما يشكل «نتهاكًا صارخًا جديدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع».

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