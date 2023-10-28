الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات إردوغان بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتلال الإسرائيلي السبت استدعاء طاقمه الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس «نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل كـ«مجرمة حرب»، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة، وقال خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين «سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك».

إعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم

وأضاف إردوغان في «تجمع فلسطين الكبير» المقام في مطار أتاتورك بإسطنبول تضامنًا مع غزة «نقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل إعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم»، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في غزة في الظلام ظنًا منه أن العالم لن يعرف ذلك، بحسب وكالة «الأناضول».

وأكّد إردوغان، أن حركة حماس «ليست إرهابية»، وأن «إسرائيل مجرمة حرب وترتكب جرائم فظيعة في غزة».

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واستنكر الرئيس التركي موقف الدول الأوروبية تجاه غزة قائلا: «كم من الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يموتوا لكي تعلنوا وقف إطلاق النار؟ دفتر خطايا الغرب تجاوز مجددا حدود اللعبة كثيرا»، بحسب وكالة «الأناضول». وتابع إردوغان: «أيها العالم ترون كل هذه الحقائق، فالأمين العام للأمم المتحدة يصدح ولكنكم لا تسمعون، لقد أصبحتم صما بكما».

الغرب «المذنب الرئيسي في مجازر غزة»

ووصف الرئيس التركي، السبت، الغرب بأنه «المذنب الرئيسي في مجازر غزة». وقال إردوغان خلال «لقاء لدعم فلسطين» ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول إن «المذنبين الرئيسيين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعض الضمائر التي رفعت الصوت، (هذه) المجازر هي بالكامل من صنع الغرب»، بحسب «فرانس برس».

وطالب إردوغان الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بـ«وقف هذا الجنون فورا» و«وضع حد لهجماته»، في رسالة عبر منصة «إكس». وقال «عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فورا وتضع حدا لهجماتها».