كتائب القسام تقصف «ديمونة» برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونة والنقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام قصف «ديمونة» برشقة صاروخية «ردا على الجرائم ضد المدنيين» في قطاع غزة، وفق «روسيا اليوم».

و قالت «حماس»، السبت إن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات الاحتلال الإسرائيلي «بقوة كاملة» بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

الاحتلال «يوسع» عمليّاته البرّية في قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أنه «يوسع» عمليّاته البرّية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

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وزعم الاحتلال الإسرائيلي السبت أنه «ضرب 150 هدفا تحت الأرض» في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة «خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى».

وذكرت الحركة الفلسطينيّة مساء أمس الجمعة أنّ مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حسب بيان صادر عن جناحها العسكري، كتائب عزّالدين القسّام.

«غطاء لفظائع جماعية»

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية».

وفي بيان قالت ديبورا براون المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة «غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان».

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل السبت بـ«وقف هذا الجنون فورا» و«وضع حد لهجماتها»، في رسالة عبر منصة «إكس». وقال إردوغان: «عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية».