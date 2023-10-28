الهلال الأحمر المصري: المساعدات التي دخلت غزة لا تلبي الاحتياجات و1000 شاحنة تنتظر على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري هاني الناظر، السبت، إن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن «لا يلبي الاحتياجات المطلوبة».

وأضاف الناظر، في مؤتمر صحفي، أن عدد الشاحنات التي دخلت في حدود 84 سيارة «وهذا عدد صغير»، وذكر أن من يستلم المساعدات في الجانب الآخر هو الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهما يعملان على توصيل جميع المساعدات للمحتاجين، بحسب «الشرق».

توقعات باشتداد الأزمة في قطاع غزة

وقال الناظر إن «المتواجد على الحدود والجاهز فوق 1000 شاحنة»، كما أن الفرق الطبية «لم تدخل قطاع غزة حتى هذه اللحظة».

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من جانبه قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حسام الشرقاوي، إن الاتحاد يتوقع اشتداد الأزمة في قطاع غزة، مضيفاً «سنواصل القيام بدورنا على كافة المستويات».