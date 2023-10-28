«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في القصف العنيف على قطاع غزة أمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي، إلى 7703 «شهداء».

وقالت الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم إن «الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3195 طفلا و1863 امرأة حتى الآن».

وأشار إلى مصرع 110 من الطواقم الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 54 مؤسسة صحية، وخروج 12 مستشفى من الخدمة منذ بدء الحرب.

وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وأضافت: «نطالب مصر بفتح معبر رفح البري لضمان تدفق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى»، موضحة أن «قطاع غزة يشهد انقطاعاً تاماً للاتصالات وشبكات الإنترنت ما تتسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية».