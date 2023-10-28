جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي متواصل منذ 20 يومًا.

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي «رويترز» و«فرانس برس» بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة، وذلك بعد مقتل 17 صحفيًا على الأقل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.

الاحتلال يبرر قتل الصحفيين: ضرباتنا قد تصيب مناطق محيطة بالأهداف العسكرية

وجاء في الرسالة أن الجيش المحتل «يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة»، زاعمًا أن حركة حماس «تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية على مقربة من الصحفيين والمدنيين»، حسبما نشرت وكالة «رويترز» الجمعة.

وتابع: «ضرباتنا المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار.. وصواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة».

الاحتلال: لا يمكننا ضمان سلامة الموظفين في «رويترز» و«فرانس برس»

وأضاف المحتل في رسالته: «في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم».

وقالت «رويترز»، إن حركة حماس لم تعلق على الفور حين سئلت عن مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنها نفذت عمليات عسكرية بالقرب من مكان تواجد صحفيين في غزة.

وأضافت الوكالة أنه لم يتسن معرفة عدد المؤسسات الإخبارية الأخرى العاملة في غزة التي تلقت الرسالة نفسها.

قلق إعلامي من استهداف الصحفيين

وقالت الوكالتان إنهما قلقتان بشدة على سلامة الصحفيين في غزة.

وأصدرت «رويترز» بيانًا للرد على الرسالة، قالت فيه إن «الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل».

وقال فيل شيتويند، مدير «فرانس برس- جلوبال نيوز»، إن مؤسسته الإخبارية تلقت الرسالة نفسها. وأضاف: «نحن في وضع مخاطرة لا تصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيرا من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى».