السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم المؤيدين لمشروع القرار العربي

القاهرة - بوابة الوسط

وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير إلى حركة حماس، بأنه «مشين»، مخاطبا من أيدوا القرار «عار عليكم».

وقال جلعاد أردان، مساء الجمعة، «إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية»، مضيفا أن الاحتلال سيواصل استخدام «كل السبل المتاحة له بهدف إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس «إعادة الرهائن الذين تحتجزهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

حماس ترحب بمشروع القرار العربي في الأمم المتحدة وتدعو لفتح المعابر

من جانبها، رحبت حركة حماس بالقرار، وقالت في بيان: «نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة».

ويدعو مشروع القرار إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

معارضة أميركية وامتناع تونسي وعراقي عن التصويت

واعترض على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.

وفيما صوتت فرنسا لصالح القرار العربي، امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند، فضلا عن تونس والعراق.