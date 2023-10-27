كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عزالدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، مساء الجمعة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة، وذلك بعدما أكدت تل أبيب توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت كتائب عزالدين القسام في بيان إنها تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

الاحتلال يعلن توسيع العمليات البرية في غزة

قبل ذلك، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري توسيع العمليات البرية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، في وقت تشن فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر.

وقال هاغاري في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن توسيع العمليات البرية يأتي إثر سلسلة ضربات شنها الجيش في الأيام الأخيرة؛ بينما قطع الاحتلال الاتصالات عن المستشفيات والمنازل، للتعتيم على الاجتياح البري لغزة.

يأتي ذلك في ظل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصوتون لصالح القرار العربي بالأمم المتحدة.. مفأجاة في موقف تونس والعراق

جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

واعترض على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.

وفيما صوتت فرنسا لصالح القرار العربي، امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند، فضلا عن تونس والعراق.