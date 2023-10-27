كتائب القسام تقصف تل أبيب ردا على مجازر الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت كتائب عزالدين القسام تل أبيب مساء اليوم الجمعة ردا على المجازر المستمرة جراء القصف الدموي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا» إن أصوات انفجارات سمعت بشكل ملحوظ في تل أبيب وأيضا مستوطنات قرب القدس الشريف.

قطع الاتصالات في غزة

ويتعرض القطاع حاليا إلى قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق، أدى إلى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، حسب ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية.

- انقطاع الاتصالات في مناطق واسعة بغزة بعد قصف عنيف للاحتلال

وقالت الشركة إن القصف أدى إلى تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات في القطاع تماما.