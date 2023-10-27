«حماس» تنفي وجود قيادتها أسفل مستشفى الشفاء في غزة.. وتحذر من تمهيد الاحتلال لمجزرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

نفت حركة حماس صحة ما جاء على لسان أحد الناطقين باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود قيادة الحركة أسفل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مشيرة إلى أن تلك المزاعم تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها الاحتلال روايته.

وأضافت: «هذه الأكاذيب تمثل تمهيدا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا. ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء، بعدما نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء»، حسب بيان نقلته وكالة «صفا» الفلسطينية.

وطالبت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم بالتحرك، لوقف جرائم الإبادة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.