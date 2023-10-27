إصابة 3 إسرائيليين في قصف لكتائب القسام على تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، قصف تل أبيب وعسقلان وأسدود، رداً على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من أكتوبر الحالي.

فيما قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء»، الجمعة، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب، بحسب «الشرق».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في حسابه على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، إطلاق دوي صافرات الإنذار في تل أبيب في وقت سابق، فيما أكد استهداف مواقع عسكرية تتبعه بفعل صواريخ المقاومة.