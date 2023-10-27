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ماكرون يطالب بهدنة إنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 03:11 مساء
ماكرون يطالب بهدنة إنسانية في غزة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إلى هدنة إنسانية في غزة «لتنظيم حماية» للسكان المدنيين في القطاع، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي «ندرك تماما الحق والنية المشروعة لمكافحة الإرهاب. ونحن مستعدّون لتقديم مساعدتنا. ولكنّنا نعتبر أنّ الحصار الكامل والقصف العشوائي، وأكثر من ذلك احتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب»، مضيفا أنّ «هدنة إنسانية مفيدة اليوم للتمكّن من حماية الموجودين على الأرض والذين تعرّضوا للقصف»، حسب وكالة «فرانس برس».

فرنسا تريد إجلاء رعاياها من غزة
وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبة بلاده في إجلاء رعاياها في قطاع غزة «في أقرب وقت».

وقال: «نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب عدة دول أوروبية أخرى في القيام به بالتنسيق معنا»، وفق الوكالة الفرنسية.

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