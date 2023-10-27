البحرين تعلن مقتل جندي خامس في هجوم على حدود السعودية أواخر سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مملكة البحرين مساء الخميس، مقتل جندي خامس متأثّراً بجروحه، خلال هجوم على الحدود بين السعودية واليمن نُسب للحوثيين، الذين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنه.

والبحرين عضو في تحالف عسكري تقوده السعودية منذ العام 2015، ويدعم الحكومة اليمنية ضدّ الحوثيين، المدعومين من إيران، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أنّ الجندي الذي كان ضمن وحدة متمركزة في جنوب السعودية، دُفن مساء الخميس في المنامة بحضور كبار ضبّاط القوات المسلّحة البحرينية.

محادثات سلام مع الحوثيين

وأدى الهجوم، الذي أُعلن عنه في 25 سبتمبر، إلى مقتل جنديين وأسفر عن إصابة آخرين بجروح، توفّي أحدهم بعد يومين والآخر في نهاية سبتمبر، وفق السلطات البحرينية.

- البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»

يأتي ذلك فيما تجري السعودية محادثات سلام مع الحوثيين، في إطار استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، القوتين الإقليميتين المتنافستين في الشرق الأوسط.

وخلّفت الحرب في اليمن مئات الآف القتلى، كما نزح الملايين وفقاً للأمم المتحدة. ويعتمد أكثر من ثلاثة أرباع السكان على المساعدات الدولية التي تستمر في الانخفاض.