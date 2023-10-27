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الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 09:58 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين قرب رام الله بالضفة الغربية، 20 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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قتل جيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أربعة شبان فلسطينيين في اجتياح لمخيم جنين، ومدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الجاري، إلى 110 أشخاص وهو عدد غير مسبوق منذ نهاية الانتفاضة الثانية قبل 20 عاماً، وفق «الشرق».

تهديد بـ«نكبة جديدة»
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حملة الاعتقالات التي طالت العشرات، وزاد عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر عن 1500. 

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وزع مستوطنون، بياناً باللغة العربية، في شمال الضفة الغربية، يطالب الفلسطينيين بالرحيل إلى الأردن مهددين من يبقى بـ«نكبة جديدة» شبيهة بنكبة العام 1948.

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