الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ «عملية محددة الهدف» بدبابات في وسط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن قواته البرية نفذت خلال الليل «عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة»، بدعم من «طائرات مقاتلة ومسيرات» على أهداف للمقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بأن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع دون تكبد إصابات، مشيرا إلى قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية «على امتداد قطاع غزة»، وفق «فرانس برس»، بينما تشير المشاهد الواردة من القطاع أن أغلب أهداف الاحتلال تكون لمدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

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من جانبه قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، في منشور على منصة«إكس» (تويتر سابقاً)، إن قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة للفرقة 36، وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، توغلت في وسط قطاع غزة.

واستمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فجر الجمعة، إذ أودت غارة على منزل في خان يونس، بحياة 12 فلسطينياً، بينما تجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، سبعة آلاف شخص.