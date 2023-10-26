الصحة الفلسطينية تنشر أسماء 7 آلاف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي وتندد بتشكيك بايدن

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تقريرًا تفصيليًا بأسماء أكثر من سبعة آلاف شهيد فلسطيني جراء ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأميركي جو بايدن بالحصيلة المعلنة من قبلها.

جاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصًا مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم، يُضاف إليهم 281 شهيدًا من مجهولي الهوية.

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ويغطي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وندد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، بتبني الإدارة الأميركية مواقف الاحتلال الإسرائيلي كافة دون أي تحقق أو تدقيق، وتشكك في صحة الأرقام المعلنة من وزارة الصحة في قطاع غزة حول أعداد الشهداء والجرحى.

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