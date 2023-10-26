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9 دول عربية تطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 05:23 مساء
9 دول عربية تطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية
طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف منازل مدنيين في قطاع غزة. (الإنترنت)
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طالب وزراء خارجية تسع دول عربية، الخميس، مجلس الأمن بإلزام الأطراف في كل من «إسرائيل» والأرض الفلسطينية المحتلة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، بالإضافة للتأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.

وأصدر وزراء دول المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانًا اليوم دانوا فيه استمرار استهداف المدنيين، وأعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي من قبل أي طرف. وفق ما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

جاء البيان في أعقاب قمة القاهرة للسلام «وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ 7 أكتوبر الجاري في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

رفض التهجير القسري الفردي أو الجماعي
ورفض الوزراء استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. كما دانوا التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. كما رفضوا في هذا السياق أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.

وجددوا التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضًا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وشددوا على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

طالبوا أيضًا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.

مخاوف من توسع رقعة الصراع
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

كما أعربوا كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية.

وأكدوا على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

9 دول عربية تطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية
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