وزير الخارجية الفلسطيني: حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من لاهاي، الخميس، أن حل الدولتين «أكثر أهمية من أي وقت مضى» في ظل «الحرب الانتقامية» التي تشنها «إسرائيل» على غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحات المالكي بعدما اجتمع، الأربعاء، مع مسؤولين من المحكة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال المالكي من لاهاي: «الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة. هذه المرة.. إنها حرب انتقامية»، وتابع: «علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار».

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، حيث قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 7028 شهيدًا بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في غزة

إلى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن مناقشة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.