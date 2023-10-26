بينهم 2913 طفلا.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ7000 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7028 شهيدًا بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات.

في حين بلغت حصيلة المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 18484 شخصًا بجروح مختلفة، وفق آخر إحصائية لحصيلة الضحايا صادر عن الوزارة الفلسطينية.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، إذ قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 6546 شخصًا بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة، و364 مسنًا، علاوة على 17439 جريحًا، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في غزة

إلى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الخميس، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»؛ بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت هاستينغز في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أنه «لا مكان آمنا في غزة».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن مناقشة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.